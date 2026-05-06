Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Marion Gaudin et Thomas Baurez reviennent sur les sorties ciné de la semaine. Au programme : "C'est quoi l'amour ?" de Fabien Gorgeart, une comédie de remariage revisitée avec Laure Calamy et Vincent Macaigne.
"C'est quoi l'amour ?" : Laure Calamy à l'épreuve d'une famille recomposée
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