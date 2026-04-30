Macron loue le "signal clair" envoyé par les Européens après un exercice militaire majeur

Le président Emmanuel Macron (c) rencontrent des soldats lors d'une visite à l'exercice militaire Orion 2026 à Suippes, le 30 avril 2026 dans la Marne ( POOL / Aurelien Morissard )

Emmanuel Macron s'est félicité jeudi du "succès" du vaste exercice militaire Orion, auquel il a assisté dans l'Est de la France pour sa conclusion, et qui constitue, selon lui, "un signal clair envoyé tout à la fois à nos alliés et à nos adversaires".

Cet exercice, auquel ont participé plusieurs pays européens, avait été lancé en février pour entraîner l'armée française et l'Otan aux nouvelles guerres de haute intensité.

Il "nous a montré la crédibilité qu'ont les Européens à pouvoir déployer ensemble une opération de cette ampleur. Et la France à être une nation cadre dans ce contexte", a déclaré le président de la République à Suippes, dans la Marne.

"C'est à mes yeux un message très clair qui est envoyé à nos partenaires ukrainiens, qui nous attendent sur ce registre, et à tous nos frères d'armes européens", a-t-il ajouté.

Le président Emmanuel Macron (2e d) et la ministre française des Armées Catherine Vautrin (3e d) visitent le poste de commandement militaire dans le cadre de l'exercice Orion 2026 à Mailly-le-Camp, le 30 avril 2026 dans l'Aube ( POOL / Aurelien Morissard )

Durant la journée, le président s'est notamment rendu dans le poste de commandement de division, chargé de diriger l'action de l'ensemble des unités lancées à la reconquête du terrain, face à un ennemi fictif.

Il a également assisté à des tirs de canons Caesar, de nouveaux mortiers entrés en service ces dernières années, puis à des tirs de mitrailleuses de l'infanterie depuis une tranchée.

Il s'est aussi fait présenter les matériels les plus récents de l'armée de Terre, permis par les budgets prévus par les lois de programmation militaire de ces dernières années.

Le président Emmanuel Macron à bord d'un véhicule blindé Serval lors d'une visite à l'exercice militaire Orion 2026 à Suippes, le 30 avril 2026 dans la Marne ( POOL / Aurelien Morissard )

"Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une armée qui avance, qui se transforme, qui se modernise, (...) et qui est là pour répondre aux défis contemporains qui sont les nôtres", a déclaré Emmanuel Macron. "Et c'est pourquoi cet exercice est si important, et vous pouvez être fiers d'y avoir contribué."

Il contribue à faire de la France "une puissance reconnue par ses alliés, redoutée par ses ennemis", a-t-il martelé.

Le président Emmanuel Macron passe en revue les troupes lors de sa visite à l'exercice militaire Orion 2026 à Mailly-le-Camp, le 30 avril 2026 dans l'Aube ( POOL / Aurelien Morissard )

L'exercice s'est déroulé en quatre phases depuis octobre, de la planification opérationnelle au déploiement de troupes en coalition.

Environ 12.500 militaires étaient engagés dans cette dernière phase avec 1.800 véhicules tactiques, 30 hélicoptères et 800 drones de combat.

Six autres pays y ont participé: Belgique, Italie, Espagne, Grèce, Pays-Bas et Luxembourg.