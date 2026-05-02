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Budget en baisse pour les vacances d’été, Lidl se lance dans la téléphonie, repas étudiant à 1 euro
information fournie par BoursoBank Clients•02/05/2026 à 08:15
Au programme de ce JT : des vacances d'été marquées par la prudence avec des budgets en baisse et des Français qui privilégient la proximité, l'arrivée de Lidl sur le marché des forfaits mobiles avec des offres à prix cassés, et enfin la généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants dès le 4 mai, une mesure forte pour le pouvoir d'achat.
information fournie par The Conversation•02.05.2026•08:30•
Vous lancez une machine, versez une dose de lessive et attendez un linge propre: taches éliminées, fibres et couleurs préservées, même à basse température. Derrière ce geste quotidien se cache une chimie sophistiquée. Les formulations actuelles mobilisent souvent ...
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information fournie par BoursoBank Clients•01.05.2026•08:30•
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient affectent le secteur du tourisme. Entre annulations, baisse de fréquentation et réorientation vers des destinations jugées plus sûres, les comportements des voyageurs évoluent. Une tendance qui pourrait entraîner une hausse ...
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information fournie par The Conversation•01.05.2026•08:30•
Passer du temps en nature améliore la santé mentale, c'est prouvé. Mais peut-on aller plus loin? Exposés à différents environnements naturels et en pratiquant une activité physique, les jeunes peuvent-ils vraiment renforcer leur bien‑être, alors que leur santé ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•30.04.2026•15:19•
Carrefour commercialise depuis ce mardi 28 avril le même pop-corn que dans les cinémas Pathé. Des sachets de 100 grammes pour la version sucrée et de 80 grammes pour la version salée sont en vente dans les rayons des supermarchés du groupe français. Retrouver à ...
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