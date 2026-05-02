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Budget en baisse pour les vacances d’été, Lidl se lance dans la téléphonie, repas étudiant à 1 euro
information fournie par BoursoBank Clients 02/05/2026 à 08:15

Au programme de ce JT : des vacances d'été marquées par la prudence avec des budgets en baisse et des Français qui privilégient la proximité, l'arrivée de Lidl sur le marché des forfaits mobiles avec des offres à prix cassés, et enfin la généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants dès le 4 mai, une mesure forte pour le pouvoir d'achat.

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