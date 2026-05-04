Guerre en Iran : à quel moment les investisseurs vont admettre qu’ils se sont trompés ?

Malgré la montée des tensions autour de l’Iran et la flambée des prix du pétrole, les marchés financiers continuent de faire preuve de résilience. Portés par de solides résultats d’entreprises et une croissance américaine encore robuste, les investisseurs semblent pour l’instant relativiser le risque géopolitique. Mais la perspective d’un conflit qui s’installe dans la durée, notamment sous l’impulsion de Donald Trump, pourrait finir par remettre en question cet optimisme. L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 4 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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