L’ONG Human Rights Watch a enquêté sur les frappes aériennes menées par Africa Corps à Kyrnia, dans la région de Mopti. Ces frappes, survenues le 15 juin dernier, ont tué huit civils. Selon l’organisation, aucun combattant du JNIM ne figure parmi les victimes, contrairement aux affirmations des partenaires russes de l’armée malienne. L’autrice de cette enquête, Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel chez Human Rights Watch, était l’invitée du Journal de l’Afrique.
Mali : Human Rights Watch met en cause Africa Corps
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