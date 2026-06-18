"On a juste acté qu’il n’y avait pas de volonté sérieuse de la Russie de discuter la paix", dit le président français Emmanuel Macron, en clôture du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des sept grandes puissances industrielles. "Il y a eu des mains tendues à l'égard de la Russie. Quelle a été la réponse ? Rien," ajoute-t-il.
G7: "on a acté" qu'il n'y avait "pas de volonté sérieuse" russe pour la paix (Macron)
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