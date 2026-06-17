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Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP Video 17/06/2026 à 17:39

L'incendie spectaculaire d'un entrepôt d'ameublement à Bobigny (Seine-Saint-Denis) mobilise quelque 150 pompiers qui s'apprêtent à lutter plusieurs heures contre le feu, qui n'a fait aucune victime à ce stade, selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). IMAGES

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