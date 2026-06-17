Une vague de chaleur s'abat sur la France pour plusieurs jours, en plein examen du bac. Les lycéens qui commencent aujourd'hui les épreuves de spécialités doivent donc s'adapter.
À Lyon, les lycéens doivent composer avec la chaleur lors des épreuves du baccalauréat
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