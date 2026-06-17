"La remobilisation du G7" pour accroître la pression sur la Russie est "extrêmement importante", souligne Emmanuel Macron, en clôture du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des sept grandes puissances industrielles. Sur l'Ukraine, "c'est la première fois que nous avons une telle convergence en G7. Et c'est la première fois que nous portons des conclusions aussi claires", estime-t-il. SONORE
G7: "remobilisation" "extrêmement importante" pour faire pression sur Moscou (Macron)
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