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G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17/06/2026 à 17:40

Emmanuel Macron assure qu'il a "toujours eu confiance" en le président américain Donald Trump, qui a opéré un revirement inattendu en faveur de l'Ukraine durant le sommet du G7 qui s'est tenu à Evian. "Quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait”, déclare le président français en conférence de presse. SONORE

Emmanuel Macron
G7 Evian
Donald Trump
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