Emmanuel Macron assure qu'il a "toujours eu confiance" en le président américain Donald Trump, qui a opéré un revirement inattendu en faveur de l'Ukraine durant le sommet du G7 qui s'est tenu à Evian. "Quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait”, déclare le président français en conférence de presse. SONORE
G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro