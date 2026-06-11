Le pape Léon XIV a salué jeudi la "dignité" des migrants qui portent en eux "des rêves que personne n'a le droit de mépriser", dans un vibrant message politique adressé depuis l'archipel espagnol des Canaries, symbole des crises migratoires.
Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants
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