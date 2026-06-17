Etre réduit au silence, séparé de sa fille puis incarcéré 19 mois avant de fuir la Russie, tout ça pour un dessin d'écolière: si dénoncer la guerre lui a coûté cher, Alexeï Moskaliov affirme ne rien regretter.
Un dessin, la prison et l'exil: un père et sa fille défient Poutine et sa guerre
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