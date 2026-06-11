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Appels à la démission: Lecornu redit sa "confiance" dans l'action de Darmanin

information fournie par AFP Video 11/06/2026 à 20:28

Sébastien Lecornu redit sa "confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener", balayant les appels à la démission de Gérald Darmanin par plusieurs opposants après la reconnaissance de défaillances judiciaires dans la mort de la jeune Lyhanna.

Gerald Darmanin
Crise de gouvernement
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