Sébastien Lecornu redit sa "confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener", balayant les appels à la démission de Gérald Darmanin par plusieurs opposants après la reconnaissance de défaillances judiciaires dans la mort de la jeune Lyhanna.
Appels à la démission: Lecornu redit sa "confiance" dans l'action de Darmanin
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