Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

Des pompiers s'efforcent d'éteindre un incendie dans une installation industrielle à Bobigny, au nord de Paris, le 17 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

L'incendie spectaculaire d'un entrepôt d'ameublement à Bobigny, en banlieue parisienne, mobilise mercredi quelque 150 pompiers qui s'apprêtent à lutter plusieurs heures contre le feu, qui n'a fait aucune victime à ce stade, a indiqué à l'AFP la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

D'énormes panaches de fumée noire s'échappent toujours en début d'après-midi de cet entrepôt d'environ 4.000 m² situé dans une zone industrielle au nord-est de Paris.

Les pompiers ont été appelés vers 13H00 mercredi, alors que "l'ensemble de l'entrepôt" de deux étages, qui abrite une dizaine d'entreprises d'ameublement et d'équipements de cuisine, "est en proie aux flammes".

"Aucune victime n'est à signaler à ce stade de l'intervention et aucun manquant à l'appel n'a été signalé", a précisé la BSPP, qui a mobilisé 150 pompiers et une cinquantaine d'engins.

"C'est une opération très longue, qui va nécessiter plusieurs heures de lutte contre le feu avec les engins qui demandent les plus grands moyens hydrauliques", compte tenu de la taille de l'entrepôt.

Il s'agit aussi de "limiter la propagation" du feu et de sécuriser les environs, car ce type d'incendie se termine généralement avec "l'effondrement de l'immeuble", précise-t-on à la BSPP.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également demandé sur le réseau social X d'"éviter le secteur" en raison de l'incendie.