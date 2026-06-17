 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime
information fournie par AFP 17/06/2026 à 16:18

Des pompiers s'efforcent d'éteindre un incendie dans une installation industrielle à Bobigny, au nord de Paris, le 17 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Des pompiers s'efforcent d'éteindre un incendie dans une installation industrielle à Bobigny, au nord de Paris, le 17 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

L'incendie spectaculaire d'un entrepôt d'ameublement à Bobigny, en banlieue parisienne, mobilise mercredi quelque 150 pompiers qui s'apprêtent à lutter plusieurs heures contre le feu, qui n'a fait aucune victime à ce stade, a indiqué à l'AFP la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

D'énormes panaches de fumée noire s'échappent toujours en début d'après-midi de cet entrepôt d'environ 4.000 m² situé dans une zone industrielle au nord-est de Paris.

Les pompiers ont été appelés vers 13H00 mercredi, alors que "l'ensemble de l'entrepôt" de deux étages, qui abrite une dizaine d'entreprises d'ameublement et d'équipements de cuisine, "est en proie aux flammes".

"Aucune victime n'est à signaler à ce stade de l'intervention et aucun manquant à l'appel n'a été signalé", a précisé la BSPP, qui a mobilisé 150 pompiers et une cinquantaine d'engins.

"C'est une opération très longue, qui va nécessiter plusieurs heures de lutte contre le feu avec les engins qui demandent les plus grands moyens hydrauliques", compte tenu de la taille de l'entrepôt.

Il s'agit aussi de "limiter la propagation" du feu et de sécuriser les environs, car ce type d'incendie se termine généralement avec "l'effondrement de l'immeuble", précise-t-on à la BSPP.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également demandé sur le réseau social X d'"éviter le secteur" en raison de l'incendie.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank