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RD Congo : l'épidémie d'Ebola s'aggrave, plus de 800 personnes infectées

information fournie par France 24 17/06/2026 à 14:34

Trois provinces sont désormais touchées par l’épidémie d’Ebola en RDC, l'Ituri, épicentre du virus, mais aussi le Nord et le Sud Kivu. Des régions déjà affectées par l'instabilité et la violence des milices. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un peu plus de 800 personnes ont été infectées par le virus, pour environ 200 décès. Le G7 a appelé mardi à une réponse forte et coordonnée pour faire face à cette crise.

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