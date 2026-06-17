"Le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles", s'est réjoui Donald Trump mardi en marge du Sommet du G7 à Evian, estimant que le château de Louis XIV, où il est attendu mercredi soir, "c'est du lourd".
Versailles, "c'est du lourd": Trump ravi d'aller dîner au château
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