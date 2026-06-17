Le président français Emmanuel Macron s'entretient des dirigeants de la tech mondiale, dont les PDG d'OpenAI et d'Anthropic, en marge du Sommet du G7 à Évian. Les participants se penchent sur la sécurisation de l'intelligence artificielle lors de ce dernier jour du rendez-vous des grandes puissances industrialisées. IMAGES
G7: Macron s'entretient avec des figures de la tech mondiale
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