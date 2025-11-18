 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?

information fournie par Ecorama 18/11/2025 à 14:10

Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ou des risques géographiques. Faut-il profiter de ces bas niveaux pour entrer, ou au contraire rester à l’écart malgré des valorisations plus sages ? L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 18 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
2

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
3

Mondial 2026 : l'Allemagne et les Pays-Bas vainqueurs et qualifiés

information fournie par France 24 10:25
4

PTZ 2025: Comment profiter du Prêt à Taux Zéro pour acheter votre logement?

information fournie par Tout sur mes finances  12:01
5

Bourse : après la belle hausse du secteur de la Défense, que faire ?

information fournie par Boursorama 11:18
6

Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
7

Présidentielle au Chili: la communiste Jara et l'ultraconservateur Kast au deuxième tour

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
8

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale

information fournie par AFP Video 17 nov.
2
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
3

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
4

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
5

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
6

En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe

information fournie par AFP Video 11 nov.
7

Le Premier ministre indien qualifie l'explosion meurtrière à Delhi de "complot"

information fournie par AFP 11 nov.
8

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
7

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.
8

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank