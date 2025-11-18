Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ou des risques géographiques. Faut-il profiter de ces bas niveaux pour entrer, ou au contraire rester à l’écart malgré des valorisations plus sages ? L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 18 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
