Les bureaux de vote ont fermé au Chili à l'issue du second tour d'une élection présidentielle où l'extrême droite est donnée favorite pour la première fois depuis la fin de la dictature de Pinochet il y a 35 ans. Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 18H00 locales (21H00 GMT), ont constaté des journalistes de l'AFP, et les premiers résultats officiels sont attendus rapidement. Le leader d'extrême droite José Antonio Kast affronte la candidate de la gauche Jeannette Jara. IMAGES
Présidentielle au Chili: fermeture des bureaux de vote
