Christophe Périllat (DG de Valeo) : "Notre performance actuelle n'est pas en ligne avec le cours de Bourse !"
information fournie par Ecorama 15/12/2025 à 14:05

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, spécialiste mondial des technologies automobiles, était l'invité de l'émission Ecorama du 15 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la réaction des marchés au plan ELEVATE 2028, l’année de transition 2026, le carnet de commandes de Valeo, les incertitudes du marché automobile mondial, la montée en puissance des véhicules électriques, l’impact de l’IA et de la robotique, les marges et la dette de l’entreprise, la valorisation du titre en Bourse, ainsi que la décision européenne sur l’interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035.

