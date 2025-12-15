La candidate présidentielle chilienne Jeannette Jara s'adresse à ses partisans à Santiago après avoir reconnu sa défaite face au candidat de droite José Antonio Kast. IMAGES
La candidate présidentielle chilienne Jara s’adresse à ses partisans après sa défaite
