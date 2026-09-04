Dette publique : des Français inquiets comme jamais ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/09/2026 à 14:05

Un sondage Elabe révèle une inquiétude record face à la dette publique, désormais perçue comme un enjeu prioritaire derrière le pouvoir d’achat et la santé. Les Français réclament des efforts ciblés sur les entreprises les plus profitables et les ménages aisés, tout en refusant massivement les mesures généralisées. Entre réduction du train de vie de l’État, surtaxe des bénéfices et débat sur l’annulation partielle de la dette, les attentes se durcissent à l’approche de 2027. Débat entre Jean‑Marc Daniel et Guillaume Duval. On va pas se fâcher du 4 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.