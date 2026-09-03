Un immeuble résidentiel a été touché par un droine iranien, selon les autorités.Le Koweït a été visé par une attaque de l'Iran menée à l'aide de missiles et drones, après plusieurs échanges de frappes ces derniers jours entre les États-Unis et la République islamique.
Koweït : dégâts dans un immeuble résidentiel après une attaque de drone iranien
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