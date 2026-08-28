"Nous allons déposer un préavis de grève à compter du 8 septembre, jusqu'au 20 octobre", annonce à l'AFP Xavier Boy, porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers, lors d'une conférence de presse au siège du parti des Écologistes à Paris. SONORE
Incendies: les pompiers annoncent un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro