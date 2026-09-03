"Il y a un monde où vous avez un rassemblement de tous les candidats du bloc central, mais où ce candidat, pour autant, n'est pas au second tour", a assuré jeudi le candidat Renaissance ? la présidentielle Gabriel Attal.
Présidentielle: Attal assure que "se rassembler ne sera pas suffisant pour l'emporter"
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