"Comme on peut le voir, il n'y a plus d'eau du tout", décrit Yves Jossart, agent de l'Office français de la biodiversité. Dans l'Oise en juillet, 35% des cours d'eau observés étaient en "assec", c'est-à-dire sans aucun écoulement d'eau en surface de leur lit.
Sécheresse: dans l'Oise, le triste décompte des rivières disparues
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