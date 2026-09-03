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Fed, BCE : vers de grosses turbulences sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 03/09/2026 à 13:10

Reprise des hostilités dans le Golfe, pétrole qui retourne vers les 100 dollars, gaz au plus haut depuis 2023 : l'inflation dépasse désormais 3 % des deux côtés de l'Atlantique. La BCE comme la Fed semblent parties pour relever leurs taux dans les prochains jours, alors que les taux souverains flambent déjà. D'autres hausses suivront-elles d'ici Noël et faut-il s'attendre à des turbulences sur les marchés d'ici la fin de l'année ? L'analyse de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 3 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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