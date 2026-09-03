La Chine menace la France de contre-mesures si elle n'abroge pas "immédiatement" le malus entré en vigueur mardi sur les vêtements relevant de la mode ultra-éphémère type Shein, entreprise fondée en Chine.
Malus sur la mode jetable: Pékin menace la France de "mesures"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro