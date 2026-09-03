George Clooney exhibe son Lion d’or, prix pour l’ensemble de sa carrière, lors de la 83e édition de la Mostra de Venise. Accompagné de l’actrice Laura Dern, qui lui a remis le prix, George Clooney confie son Lion d’or à un photographe de l’AFP et prend l’appareil de ce dernier pour le photographier avec son trophée.
Mostra de Venise : George Clooney exhibe son prix pour l’ensemble de sa carrière
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