Des personnes en deuil déposent des fleurs après le décès du roi. Le roi Harald V de Norvège, jusqu'alors doyen des souverains en Europe, est décédé vendredi à 89 ans, a annoncé le Palais royal norvégien. IMAGES
Des personnes déposent des fleurs devant le Palais royal après le décès du roi Harald V
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