L'Ukraine ne dispose de "quasiment aucune centrale thermique intacte" à l'approche de l'hiver, en raison des frappes russes quasi-quotidiennes, a affirmé samedi à Belgrade son président Volodymyr Zelensky.
L'Ukraine n'a "quasiment aucune centrale thermique intacte", dit Zelensky
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