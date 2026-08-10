Les agriculteurs français font face à "plusieurs milliards" d’euros de pertes en raison de l'urgence climatique, indique Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, le principal syndicat agricole, lors d’un déplacement dans l’Aveyron pour demander des réponses aux pouvoirs publics. SONORE
Sécheresse : "plusieurs milliards" de pertes pour les agriculteurs (Rousseau)
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