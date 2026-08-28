Le drapeau du palais royal d'Oslo a été mis en berne après le décès du roi Harald de Norvège, à l'âge de 89 ans, après l'annonce du Palais royal norvégien. Son fils, le prince héritier Haakon, âgé de 53 ans, lui succède automatiquement sur le trône. IMAGES
Norvège : le drapeau mis en berne au palais royal à la suite du décès du roi Harald V
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