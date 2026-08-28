Bruno Retailleau se rend à la Foire agricole de Châlons-en-Champagne, passage obligé pour les politiques à l’approche de la présidentielle, pour s'adresser au monde rural auquel il affirme appartenir. Le candidat LR à la présidentielle fait feu de tout bois en cette rentrée politique pour tenter de décoller dans les sondages et faire taire les divergences internes. IMAGES
Présidentielle: Retailleau à la foire agricole de Châlons-en-Champagne
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