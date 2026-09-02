Le Venezuela signe des accords énergétiques avec des multinationales, sous les auspices des Etats-Unis

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez(à droite), et le ministre américain de l'Energie, Chris Wright (à gauche), après la signature d'accords énergétiques à Caracas, le 2 septembre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Le Venezuela a signé mercredi de nouveaux accords avec les compagnies pétrolières Chevron et Eni pour étendre leurs opérations dans le pays, ainsi qu'avec GE Vernova pour redresser l'industrie électrique, sous les auspices du ministre américain de l'Energie.

Chris Wright était arrivé mardi au Venezuela après l'annonce d'un accord bilatéral pouvant permettre à Washington de contrôler environ un cinquième des réserves pétrolières du pays.

Mercredi, il a supervisé la signature de plusieurs accords énergétiques entre Caracas et des entreprises du secteur de l'énergie.

Ces accords "représentant des dizaines de milliards de dollars d'investissements et, à terme, des milliers d'emplois, sont essentiels pour mettre en marche (une) dynamique de paix, d'opportunités et de prospérité pour tous au Venezuela", a-t-il déclaré.

La compagnie américaine Chevron, partenaire pétrolier historique du Venezuela, obtient de nouveaux gisements et escompte de plus que doubler la production de ses trois sociétés communes par rapport à 2026, à environ 600.000 barils par jour, en l'espace de cinq ans.

L'italienne Eni a de son côté décroché auprès de Caracas le rôle d'opérateur exclusif du gigantesque gisement pétrolier de Junin 5, dans la ceinture de l'Orénoque.

Le gouvernement vénézuélien a également signé des accords avec l'entreprise américaine GE Vernova - qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric - pour la réparation d'une grande partie du réseau électrique du pays caribéen.

Ainsi qu'un accord avec l'entreprise vénézuélienne Primavera pour l'exploitation de deux champs de pétrole.

"Bien-être"

Indépendamment des contrats industriels, Caracas et Washington ont conclu un accord bilatéral, annoncé par Donald Trump le 28 août, qui doit voir les Etats-Unis prendre le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils des réserves du pays.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, au pouvoir depuis la capture en janvier de Nicolas Maduro par les forces américaines, a tenu mercredi à remercier le locataire de la Maison Blanche, assurant que cet accord apportera du "bien-être" au pays.

Une raffinerie de pétrole de la compagnie PDVSA à Puerto La Cruz, au Venezuela, le 1er septembre 2026 ( AFP / Yuri CORTEZ )

Depuis la capture de Maduro, le président Trump entend relancer l'exploitation des ressources pétrolières et gazières vénézuéliennes sous son propre patronage.

Le sous-sol vénézuélien renferme les plus grosses réserves de pétrole au monde (plus de 300 milliards de barils estimés). A son pic historique, la production quotidienne atteignait plus de 3 millions de barils.

La production de pétrole "sera bien supérieure à deux millions de barils par jour d'ici la fin de la décennie", a affirmé Chris Wright sur CNBC, rappelant qu'elle était légèrement inférieure à un million en début d'année.

L'accord entre Washington et Caracas prévoit une prise de participation de 35% dans North American Blue Energy Partners, deuxième plus importante société pétrolière privée du Venezuela, d'après des éléments fournis par la Maison Blanche.

En échange, cette entreprise accordera à Washington la possibilité d'acheter à prix coûtant 20% de sa production, qui sera ensuite traitée dans des raffineries aux Etats-Unis spécifiquement conçues pour ce pétrole visqueux.

Le milliardaire républicain a loué le "plus grand accord pétrolier de l'histoire mondiale", qui a vocation à doubler les réserves des Etats-Unis.

Il cherche à limiter la hausse des prix à la pompe, enjeu crucial pour les élections de mi-mandat début novembre, mal engagées pour son camp.

L'accord a reçu le soutien de l'Assemblée nationale et de l'armée vénézuéliennes.

Delcy Rodriguez a assuré que son pays conserverait sa souveraineté sur les champs pétroliers exploités par les Etats-Unis.

Washington, qui depuis le début de l'année lève progressivement les sanctions contre Caracas, a par ailleurs annoncé mercredi de nouvelles mesures pour faciliter l'exploitation d'or et de charbon dans le pays.

Elections ?

Sur le plan politique, Donald Trump a estimé mercredi que le Venezuela n'était "pas encore prêt" pour organiser des élections, près de neuf mois après l'intervention américaine.

"Il y aura un processus électoral, mais seulement quand le Venezuela sera prêt", a pour sa part affirmé Mme Rodriguez.

Le pouvoir et l'opposition vénézuélienne ont tenu en août leur premier cycle de dialogue, voulu par Washington, en vue d'une transition politique.

Une nouvelle série de pourparlers se déroulera dans une dizaine de jours, a affirmé mercredi sur Fox News le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.