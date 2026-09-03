Voici pourquoi le mois de septembre s’annonce pourri !

Septembre est historiquement le pire mois de l'année pour les marchés actions, une tendance que 2026 pourrait confirmer. Entre retour des volumes, repositionnement des fonds, flambée des matières premières et incertitudes sur la politique monétaire, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement particulièrement instable. L'émission explore ces facteurs et interroge la possibilité de voir ces baisses devenir des opportunités d'achat. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 3 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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