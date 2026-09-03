Emmanuel Macron et le roi Charles III ont célébré mercredi les liens franco-britanniques après avoir visité en avant-première l'exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres, avec la reine Camilla et Brigitte Macron.
Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux
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