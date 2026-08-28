Des eaux boueuses s'écoulent dans la rivière Trishuli, dans le district de Nuwakot au Népal, deux jours après une crue dévastatrice qui a fait au moins 472 morts et plus de 1 400 disparus. Des équipes de secours héliportées ont été déployées dans la zone sinistrée et s'efforcent de venir en aide aux personnes bloquées. IMAGES
Images de la rivière Trishuli après la crue dévastatrice qui a touché le Népal et le Tibet
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