Présidentielle 2027 : pour ou contre la TVA sociale ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/09/2026 à 14:00

La TVA sociale revient dans le débat politique, défendue par le Medef mais jugée risquée pour les ménages modestes qui consacrent une part plus importante de leur revenu à la consommation. Cette mesure vise à transférer une partie du financement de la protection sociale du travail vers la consommation, avec des effets potentiellement lourds sur le pouvoir d’achat. Entre efficacité économique, justice sociale et stratégie électorale, le débat révèle des visions opposées de la réforme du travail et de la fiscalité. Débat entre Jean‑Marc Daniel et Guillaume Duval. On va pas se fâcher du 4 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.