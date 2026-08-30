Le candidat Renaissance à la prochaine élection présidentielle, Gabriel Attal, visite la Foire de Châlons-en-Champagne, où il discute avec les exposants et des partisans, un jour après la visite du président du RN Jordan Bardella. IMAGES
Gabriel Attal en visite à la foire de Châlons-en-Champagne
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