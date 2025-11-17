Des marchés financiers saisis par le doute ?

information fournie par Ecorama • 17/11/2025 à 14:10

Des marchés financiers en quête de repères : la semaine dernière, les Bourses mondiales ont connu de fortes turbulences, alimentées par les incertitudes autour de la politique monétaire américaine. La probabilité d’une baisse de taux de la Fed en décembre s’est nettement réduite, tandis que les investisseurs s’interrogent sur des valorisations jugées élevées, notamment aux États-Unis. Alors que le S&P 500 affiche des multiples historiques et que Michael Burry parie contre des géants comme Nvidia et Palantir, la question demeure : Wall Street est-elle en train de se déconnecter des réalités économiques ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du17 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com