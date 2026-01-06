 Aller au contenu principal
Marc Touati : "Je suis inquiet pour 2026, il y a énormément d'incertitudes et c'est très difficile de faire des prévisions"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 06/01/2026 à 14:05

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 6 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stabilité du pétrole après l’offensive américaine au Venezuela, les paradoxes de l’économie US, les décisions à venir de la Fed, les stratégies d’allocation pour l’année et la croissance française.

