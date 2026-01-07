 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AIRBUS
209,400 EUR Euronext Paris +0,67%
AMAZON.COM
240,9200 USD NASDAQ +3,37%
APERAM
34,300 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
NEXANS
126,8000 EUR Euronext Paris -4,45%
TRIGANO
171,700 EUR Euronext Paris -1,49%

