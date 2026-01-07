Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/01/2026
Valeurs associées
|209,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
|240,9200 USD
|NASDAQ
|+3,37%
|34,300 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|126,8000 EUR
|Euronext Paris
|-4,45%
|171,700 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
