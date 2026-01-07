Après d'importantes chutes de neige lundi sur Paris, les toits et les trottoirs de la capitale sont recouverts de blanc. Un spectacle "extraordinaire" mais "ça glisse", témoigne Valeria Pitchouguina, guide touristique en région parisienne.
Paris sous la neige: "Extraordinaire" mais "ça glisse"
