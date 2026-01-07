"Tant que vous ne lâcherez rien, on continuera", prévient Fanny Métrat, porte-parole de la Confédération paysanne, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, à Matignon. SONORE
Crise agricole: "tant que vous ne lâcherez rien, on continuera"(Confédération paysanne)
