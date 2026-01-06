À l’approche de l’examen du budget à l’Assemblée, l’exécutif tente de sceller un accord d’ici fin janvier. Malgré l’optimisme affiché par le gouvernement, les discussions avec les socialistes restent décisives, entre exigences fiscales, trajectoire du déficit et options de passage en force. En cas d’échec, le risque d’un budget non adopté avant les municipales demeure en toile de fond. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 6 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
