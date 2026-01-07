 Aller au contenu principal
Entre la Birmanie et le Bangladesh, les mines antipersonnel fauchent des vies

information fournie par AFP Video 07/01/2026 à 11:51

Pour survivre, les Bangladais vivant le long de la frontière avec la Birmanie, en proie à la guerre civile, risquent leur vie en s'aventurant dans la jungle et ses champs de mines antipersonnel, victimes d'un conflit qui n'est pas le leur. Depuis des générations, les habitants du district de Bandarban, au sud‑est du Bangladesh, franchissent chaque jour comme lui la frontière de 271 km - en grande partie non délimitée - qui sépare leur pays de la Birmanie pour ramasser du bois et faire un peu de commerce.

L'offre BoursoBank