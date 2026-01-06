Après une année 2025 marquée par un CAC 40 en hausse de 10% mais traversé par des écarts de performances historiques entre gagnants et perdants, 2026 pourrait rebattre les cartes. Alors que certaines valeurs ont flambé et d’autres décroché, trois titres retiennent l’attention pour leur potentiel de rebond ou de poursuite de tendance : Rémy Cointreau, EssilorLuxottica et Capgemini. Entre pari contrariant, valeur de croissance solide et tech en retard, quels pourraient être leurs atouts pour l’année à venir ? L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 6 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ces 3 actions qui pourraient rapporter gros en 2026
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
