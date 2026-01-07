Le président américain Donald Trump a accusé mardi le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro d'être un "homme violent" qui a supervisé des actes de torture et la mort de millions de personnes, alléguant l'existence d'une chambre de torture à Caracas.
Trump accuse le président déchu du Venezuela de torture et de meurtres de masse
