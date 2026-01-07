Le géant américain du spectacle vivant Live Nation s’apprête à mettre la main sur Paris La Défense Arena, un équipement stratégique au cœur de l’explosion mondiale des concerts live. Une opération emblématique des nouveaux équilibres du secteur.
Pourquoi Live Nation rachète Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe
